Torino, Belotti: "Peccato non averla vinta. Ultimo derby? Non lo so"

TORINO - Il Gallo Belotti ferma la Juve. E' suo infatti, il gol che consente al Torino di portare via un punto prezioso dall'Allianz Stadium. Queste le parole del numero 9 granata ai microfoni di Dazn. "Peccato non aver vinto, il Torino ha fatto una grandissima partita e penso che se avessimo vinto nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Sicuramente il gol è importante per me e per tutta la squadra, del resto sono chiamato in causa per questo. Sono stato fuori tanto tempo, ho avuto due mesi pieni di infortuni, ma ho continuato a lavorare tanto. Quando sono tornato con la squadra è stato tutto più facile, merito anche del mister che mi ha schierato in campo oggi e crede in me come nel resto dei compagni. Ultimo derby della Mole? Non lo so, se per caso dovesse essere l'ultimo sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita".