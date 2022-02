Toro, le reazioni dopo il pareggio con la Juve: "Continuiamo a lottare!"

TORINO - Tanto entusiasmo in casa del Torino dopo il pareggio contro la Juventus nel derby. Una grande prestazione quella dei calciatori granata, che hanno scelto i social per ringraziare i loro tifosi e soprattutto per caricare la squadra in vista delle prossime partite. Bremer, tra i migliori in campo, ha scelto il suo account Instagram per scrivere: "Questo è lo spirito! Forza Toro", allegando delle foto in cui difende magistralmente su Vlahovic. Djiji invece ha repostato le storie dei tifosi, allegando un cuore e la scritta: "Tifosi, grazie a voi!". Ansaldi, subentrato in partita al posto di Singo, commenta: "Grande lavoro di squadra. Continuiamo a lottare per continuare a giocare meglio ogni partita e per vedere i risultati che il lavoro dà". Tra i messaggi più entusiasti c'è quello di Lukic: "Un derby giocato da toro, in gran parte dominato e credo che tutto l’ambiente granata può essere orgoglioso di noi". Poi Mandragora: "Un grande lavoro di SQUADRA! Continuiamo a lottare con il coltello fra i denti!". Infine anche Brekalo ha condiviso le foto della sua esultanza con la frase: "Grande prestazione di squadra nel derby".