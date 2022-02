Toro, contro il Cagliari la squadra merita uno stadio bollente

TORINO - Combattivo e impetuoso come il suo condottiero in panchina, questo Toro ha confermato di avere gli attributi e di voler dare il massimo fino a fine stagione. Dopo due sconfitte consecutive, nel derby contro la Juventus la squadra è risorta e ha sfoderato una prestazione che in una stracittadina non si vedeva da troppi anni. All'Allianz Stadium, Belotti e compagni non solo non si sono scomposti dopo lo svantaggio ma, ripresa la gara, hanno dominato per lunghi tratti l'avversario accarezzando la possibilità di portare a casa l'intera posta in palio. Un atteggiamento che ha fatto battere i cuori granata - sia quelli presenti allo stadio sia quelli a casa - che hanno mostrato ancora una volta di apprezzare il cammino iniziato dal tecnico sette mesi fa.