TORINO - Il Torino è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi al Filadelfia. Il programma odierno ha previsto lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita contro il Cagliari di ieri, sessione tecnica per gli altri elementi a disposizione. Per domani il programma della squadra prevede una giornata di riposo: la ripresa degli allenamenti, in vista della gara di domenica 6 marzo contro il Bologna, è in programma nella giornata di mercoledì.