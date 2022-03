Torino, per Milinkovic infortunio alla mano sinistra: salta il Bologna

TORINO - Il Torino si è allenato in vista della sfida di campionato contro il Bologna. Gli uomini di Juric hanno svolto una sessione tecnica che poi si è conclusa con dei lavori sulla parte atletica. Sembrano però esserci problemi per il tecnico granata, visto che si è infortunato il portiere Milinkovic-Savic. Per il serbo problema alla mano sinistra: gli accertamenti strumentali hanno infatti evidenziato una distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra, da rivalutare nei prossimi giorni secondo l’evoluzione clinica. Assenti anche i febbricitanti Pellegri e Pobega. Domani è in calendario una seduta tecnico-tattica.