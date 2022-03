Toro, Milinkovic ko: la svolta in porta

TORINO - Manco a farlo apposta, è arrivato l’infortunio a Milinkovic-Savic che rende così forzato quel riposo sul quale Juric aveva cominciato a riflettere. Il portiere serbo, infatti, in allenamento ha rimediato una «distrazione capsulare del primo dito (il pollice, ndr) della mano sinistra». […] Chiaro che a questo punto diventa più facile andare avanti con il futuro, ovvero provare a capire se il Toro ha in casa il portiere per la prossima stagione oppure se dovrà cercarlo sul mercato; perché è lampante che Milinkovic-Savic, dopo un girone d’andata importante, è inciampato in una serie di errori che hanno segnato in negativo la sua stagione. […] Milinkovic-Savic, inutile nasconderlo, era ed è una scommessa di Vagnati che con il tecnico croato era arrivato ad un accordo: provarlo con fiducia e continuità, ma in caso di problemi gli aveva messo a disposizione un giocatore come Berisha , elemento d’esperienza pronto a qualsiasi eventualità. E su queste basi si è andati avanti.

Gemello, una sola opportunità

Strada facendo, però, il giovanissimo Luca Gemello, 21 anni, ha sfruttato alla grande l’unica occasione che gli è stata concessa contro la Fiorentina; partita che, tra l’altro, ha rappresentato il suo esordio in Serie A. I granata hanno vinto per 3-0, senza mai rischiare, anche perché il ragazzo cresciuto nel vivaio ha effettuato un paio di interventi importanti oltre a dare tranquillità a tutto il reparto. Una prestazione che probabilmente nessuno si aspettava. Poi più niente. Sempre Milinkovic-Savic, sempre e solo lui. Una scelta che alla fine ha lasciato perplessi: un ragazzo con le qualità di Gemello avrebbe forse già meritato qualche altra opportunità. […] La verità è che non c’è molto tempo per capire se a luglio il Toro dovrà buttarsi sul mercato per individuare il portiere giusto oppure se ce l’ha in casa. […] In mezzo a tutti questi dubbi una certezza: i tifosi hanno scelto Gemello, un ragazzo che arriva dalla Primavera e che già solo per questo ha un fascino particolare.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport