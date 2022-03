Toro: Belotti, Bremer e Pobega. Il futuro passa dal presente

TORINO - Il lavoro di Juric in questi mesi sarà pesato anche attraverso la capacità di mantenere sul pezzo, e fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato, i giocatori che in estate sono destinati a lasciare il Toro. E, al netto degli esuberi, si tratta di tre pezzi pregiatissimi, di tre cardini della squadra attuale. Primo di questi è Bremer, destinato a un ruolo centrale nel prossimo mercato e che ha con Cairo un patto per la cessione a fronte di una offerta da 25 milioni di euro. […] Bremer che è tra i candidati forti a vestire la maglia del Milan, nella prossima stagione. Quello stesso Milan dove farà ritorno Pobega, al netto di un gioco di prestigio da parte dell’accoppiata Cairo-Vagnati in grado di confermare il centrocampista almeno per un’altra stagione (magari grazie a un rinnovo del prestito). […] E si arriva a capitan Belotti, in scadenza di contratto, quindi in caso di partenza giocatore dal quale Cairo nulla andrebbe a monetizzare. Resiste uno spiraglio per mantenere il Gallo - al quale i tifosi granata stanno facendo una corte spietata per provare a convincerlo a firmare il rinnovo - ma in questa fase è abbastanza esiguo. [...]