Juric: "Gioca Berisha, Toro con più fame"

TORINO - "Il Bologna è forte, i giocatori sono assieme da due anni, ultimamente sta facendo punti. Patita difficile. Con Mihailovic ci conosciamo, lo stimo. Ma non ci frequentiamo più di tanto". Un primo bilancio. "A livello di risultati è negativo. A livello di prestazioni invece no: la squadra, sia con la Juve sia nell'ultima, mi è piaciuta. Purtroppo ad ogni piccolo errore subiamo gol e questo non va bene".

Le parole di Juric in conferenza

Ivan Juric apre così la conferenza. "Creiamo tanto. Io analizzo i dati e dico che paghiamo al massimo i nostri errori. Dobbiamo metterci ancora più fame e concentrazione. Ripeto: sono soddisfatto del gioco. Adesso dobbiamo recuperare qualche punto per stare tranquilli. Io in questo momento nonostante il gioco non mi diverto perché voglio sempre vincere". Giovani sulla rampa di lancio? "Non devo fare esperimenti, li conosco, sono contento di loro. In questo periodo stanno facendo molto bene negli allenamenti ed io sono contento. Quindi ci sarà sicuramente spazio per loro ma non saranno esperimenti perché sono contento di loro e sicuro di loro". Intanto Juric risolve subito il problema che tiene banco. "Gioca Berisha al posto di Milinkovic, se volete sapere". Niente Gemello, allora. Il tecnico croato segue le gerarchie.