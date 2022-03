Toro, le scelte di Juric per il Bologna: Belotti e Sanabria ci sono, Buongiorno ha l'influenza

TORINO - C’è voglia di spezzare il filo. Quello che collega le prestazioni dopo il beffardo gol dell’1-1 di Giacomo Raspadori nella sfida col Sassuolo. Già, perché da quel momento il Toro , fatta eccezione per la grande prova offerta nel derby contro la Juventus, si è imbruttito. Attorcigliandosi fra le proprie fragilità, diventando scontato e prevedibile. Anche quando avrebbe meritato di più, come col Venezia, ha comunque mostrato tante debolezze. Ma adesso voltare pagina diventa un obbligo, altrimenti i granata da qui a fine stagione rischiano di doversi trascinare: perché vivere nella terra di mezzo in cui la zona Europa è lontana e quella retrocessione pure non piace proprio a nessuno, men che meno a Ivan Juric , un uomo che rifiuta con tutte le proprie forze un’esistenza insipida. Per sua fortuna, il tecnico croato sembra aver recuperato tutti i pezzi in attacco: dopo la sconfitta contro il Cagliari gli era venuto il magone, viste le condizioni di Andrea Belotti e Tonny Sanabria . Il primo, però, dopo la botta alla caviglia si è subito ripreso: già dopo la partita non zoppicava più. Il secondo, invece, ci ha messo qualche giorno in più a riprendersi dopo la distorsione del ginocchio, ma anche lui sente sempre meno dolore. Alla volta di Bologna, dunque, partono entrambi. Con gerarchie ben chiare in testa: il Gallo gioca, il paraguaiano parte dalla panchina. Con concrete possibilità che possa essere chiamato in causa in caso di necessità, visto che Pietro Pellegri rischia di dover rimanere a Torino. Lui, come Tommaso Pobega, è reduce da una brutta influenza. Nulla a che vedere col Covid, visto che la società granata non ha annunciato alcun caso di positività nelle ultime ore, ma solo un normale malanno di stagione. Pobega sta meglio, Pellegri non ancora: il primo è debilitato ma al Dall’Ara dovrebbe esserci, mentre l’attaccante è a tutti gli effetti da recuperare. Esiste la possibilità che non venga convocato, ma oggi la palla passerà a Juric: dopo un consulto con lo staff medico deciderà cosa fare con il gioiellino di proprietà del Monaco.

La probabile formazione

Per il resto, quello contro gli uomini del grande ex Sinisa Mihajlovic sarà un Toro determinato a ripartire dalle sue certezze. Su tutte Rolando Mandragora: riprenderà posto a centrocampo con Sasa Lukic, in vantaggio su Pobega. La squalifica è ormai alle spalle e adesso il ragazzo di Scampia vuole riprendersi la propria maglia, il proprio ruolo determinante nella manovra. Contro il Cagliari la sua assenza ha pesato come un macigno, nel derby la sua presenza ha fatto la differenza. Estremi opposti, che rendono bene l’idea di quanto Mandragora sia un giocatore essenziale per questo Toro. Per la difesa, anche Alessandro Buongiorno non ha vissuto giorni facilissimi: è influenzato anche lui, per cui è in dubbio. Si profila, dunque, il solo ballottaggio Djidji-Zima per il centro-destra. Sulle fasce, invece, largo ai titolarissimi Singo e Vojvoda. Qualche enigma in più sul partner di Brekalo: Linetty insidia Pjaca, escludendo di fatto l’ipotesi di un avanzamento di Pobega. Almeno per quanto riguarda le battute iniziali del match. Infine, il capitolo legato ai portieri: Vanja Milinkovic-Savic, vittima di una distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra, ha ancora male. Il periodo di forma attraversato dall’estremo difensore serbo, poi, non è dei migliori, ma non è ancora tramontata del tutto l’ipotesi che possa recuperare per il Bologna. In caso di forfait avanza con decisione la candidatura di Etrit Berisha, il vice designato sin dai mesi estivi. Ma non ci sarebbe da stupirsi se Juric si giocasse a sorpresa la carta Gemello, spesa per necessità contro la Fiorentina: sia lui che l’albanese sono stati torchiati al Filadelfia. Pertanto sono mentalmente pronti a rimpiazzare Vanja, ancora dolorante e con qualche pensiero cupo per la testa. Figli del nuovo anno, per ora decisamente poco fortunato per una delle più intriganti rivelazioni del girone d’andata del Toro.