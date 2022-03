Torino, i convocati: Lukic, Pellegri e Zaza out per infliuenza

TORINO - L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha chiamato 23 giocatori in vista della gara di oggi alle 15 in casa del Bologna. Oltre agli indisponibili Edera, Fares, Milinkovic-Savic e Praet non convocati Lukic, Pellegri e Zaza per sindrome influenzale. Questo l'elenco completo: Portieri: Berisha, Gemello, Milan (numero di maglia 31). Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Linetty, Mandragora, Pobega, Ricci. Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming.