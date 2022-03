Sempre più cavia di torti arbitrali: il Toro sta zitto

TORINO - Premessa fondamentale: far gol e vincere (o meglio, rischiare di far gol e di vincere) grazie a un rigore del genere - "una stronzata" (cit. Juric) - sarebbe stato perfino imbarazzante. Specialmente per i tifosi del Toro che - impegnati da una vita a rinfacciare i favori arbitrali ad altri club prima ancora che a lagnarsi dei torti ricevuti - sovente si mostrano più realisti del re, al punto da ripugnare, almeno a parole, l’idea di ottenere sul campo o fuori qualcosa di non meritato o anche solo di non pienamente gratificante e incontestabile. Basti rievocare, al riguardo, il disagio della piazza per due qualificazioni ai preliminari di Europa League una volta per i guai finanziari del Parma e l’altra per la mancata iscrizione del Milan. Non esultano, i granata, per queste cose. E ancora c’è chi ricorda diventando rosso la volta che a Pulici, quasi cinquant’anni fa, venne convalidata una rete segnata con la mano al Napoli. Dopodiché, il problema non è questo.

Il Toro non vuole o non sa protestare I problemi sono altri, due per la precisione. Il primo: il pallone passato da Skorupski a Medel - che lo ha raccolto con le mani dentro l’area piccola per sistemarlo sulla linea e battere lui la rimessa dal fondo, quando però tecnicamente l’azione era già stata avviata e dunque il gioco in corso - avrebbe dovuto, regolamento alla mano, essere sanzionato con un calcio di rigore. Il secondo: il Torino non vuole o non sa protestare, mai. Forse ha paura di farlo. Sui motivi si possono soltanto avanzare ipotesi, o fantasticare con le dietrologie. Ma è un dato di fatto, oggettivo.