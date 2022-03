Torino, Bremer: "In Brasile vendevo gelati, ora sfido i più grandi"

Il nome dedicato a Brehme

In realtà, il suo destino era già segnato nel momento della scelta del suo nome, ispirato all'ex calciatore tedesco Andreas Brehme: "Sì, mio padre mi ha raccontato che è stato un giocatore tedesco che ha anche giocato nell'Inter. Per questo mi ha dato questo nome, per ricordarlo". Prima di far diventare il calcio un mestiere, comunque, ha dovuto arrangiarsi: "Abitavo in un'altra città e quindi dovevo rimboccarmi le maniche. Vendevo i gelati e i soldi che incassavo li davo al mio allenatore, così che potesse pagare il trasporto per andare a giocare in trasferta. La scuola? Non mi piaceva. Ero uno da 6 o 6,5. Non volevo studiare tanto, ma sapevo che dovevo farlo. Mi piacevano storia e geografia, per conoscere i posti in giro per il mondo. Odiavo invece la matematica. Troppi calcoli e troppi numeri. Alla fine andavo a scuola più per giocare".