Singo e Vojvoda, Juric vuole di più dalle sue frecce

TORINO - Ivan Juric chiede di più ai due esterni, soprattutto a Singo che nelle sue ultime esibizioni non è andato al massimo. E’ vero che il giocatore si porta dietro una leggera forma di pubalgia, ma è altrettanto vero che con allenamenti personalizzati e meno pesanti riesce a convivere con il problema. Anche Vojvoda , a sinistra, durante la settimana è stato invitato a dare maggiore brillantezza alla sua corsia. In questo senso il tecnico croato ha lavorato molto. Nella sua testa (quella di Juric, ovviamente) la squadra è fatta. In porta sarà confermato Berisha che a Bologna è andato bene portando tranquillità a tutto il reparto difensivo: gli avversari sono poi riusciti a tirare nello specchio della porta una sola volta. Nella difesa, rigorosamente a tre, Djidji , Bremer e Rodriguez i titolari. In loro tre l’allenatore croato, da tempo oramai, ha individuato le certezze. Zima è ancora alle prese con una leggera forma influenzale che sta smaltendo, mentre Izzo è praticamente uscito dai radar. Come dicevamo prima, Singo a destra e Vojvoda a sinistra occuperanno le corsie esterne del campo. In mezzo Mandragora e il rientrante (dopo l’influenza) Lukic . Sulla trequarti Pobega (per la terza volta in questa stagione nel ruolo) e Brekalo. A proposito: al croato Juric ha chiesto di metterci più grinta. In avanti Belotti. Anche perché da alcuni giorni Sanabria non è al massimo della condizione fisica.