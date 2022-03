Toro, più tiri in porta ma gol dimezzati

TORINO - Questo Torino non è più quello della prima parte di stagione. Una considerazione supportata dai risultati, con i granata che non vincono addirittura da sei turni di campionato, come mai era successo in precedenza sotto la gestione Juric. Ma solo fino a un certo punto suffragata anche dai freddi numeri. «È un momento in cui gira così: abbiamo fatto una buonissima partita, ma non riusciamo a fare gol nonostante le tante occasioni create», il laconico commento del tecnico a margine del pareggio a reti bianche di Bologna una settimana fa. E in effetti, a sezionare nel dettaglio la stagione granata finora, emerge una statistica persino clamorosa.

Tra la 1ª e la 7ª giornata, infatti, il Torino aveva realizzato 9 gol con 26 tiri in porta: una media di una rete ogni 2,88 conclusioni nello specchio, calcolatrice alla mano. Media identica al centesimo nei successivi due segmenti, tra 8ª e 14ª e anche tra 15ª e 21ª (al saldo della gara da recuperare con l’Atalanta, naturalmente): stesso 2,88 sullo schermo della calcolatrice, con 8 reti generate da 23 tiri in entrambi i casi.

L’ultima sezione del campionato granata, invece, presenta numeri decisamente differenti: con 6 gol realizzati su 32 conclusioni addirittura, infatti, la media schizza a una rete ogni 5,33 conclusioni in porta. Il doppio rispetto a prima, decimo più o decimo meno. Risiede innanzitutto lì, negli ultimi venti metri di campo, il grosso del divario – a livello statistico – rispetto al cammino che in precedenza aveva portato i granata a fantasticare su traguardi dal sapore d’Europa. Anche perché, qualche metro di campo più indietro, la produzione di gioco è rimasta del tutto simile. Anzi: negli ultimi sette turni di campionato la squadra ha generato 14 tiri totali (in porta e fuori, dunque) a partita contro i 13,2 di media prendendo in esame tutta la stagione.