Torino, i convocati di Juric in vista della gara con l'Inter

TORINO - Il tecnico del Torino ha covocato 22 giocatori in vista della gara con l'Inter, in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la ventinovesima giornata del campionato di serie A. Out Milinkovic-Savic, Ola Aina, Zima, Seck e Pellegri, oltre ai lungodegenti Praet, Edera e Fares. Portieri: Berisha, Gemello, Milan. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Ricci. Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza.