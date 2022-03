Torino, Vagnati furioso: "Rigore? Situazione inaccettabile"

TORINO - "È la prima volta che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società. Abbiamo e avremo sempre grande rispetto per chi deve prendere certi decisioni, però qui è una situazione assurda". Sono le parole del ds del Torino, Davide Vagnati, ai microfoni di Dazn. Questo il suo pensiero sul rigore non assegnato per il fallo di Ranocchia su Belotti: "Ci sono due errori, il primo è non dare il rigore subito e il secondo è del Var che non richiama l'arbitro. Siamo alla ventottesima giornata e ancora non ci hanno dato un rigore. Io non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere". Vagnati ha poi rivelato di aver parlato con Guida: "Ho parlato con l'arbitro nel secondo tempo, mi ha detto che se non è stato richiamato dal Var è perché ha preso la decisione giusta. Poi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, ma io sono qui per commentare questa situazione. Per noi è inaccettabile".