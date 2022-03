Torino, Juric: "Inspiegabile non fischiare il rigore su Belotti"

TORINO - "È l’ennesimo episodio che quest'anno ci ha penalizzati: è completamente inspiegabile quanto è accaduto. Era rigore netto e non si è capito perché non è stato fischiato: gli arbitri ci proveranno a dare delle spiegazioni, ma non ci riusciranno": come sempre, Ivan Juric è diretto nelle sue affermazioni. Il tecnico del Torino ha commentato con queste parole ai microfoni di Dazn la mancata concessione del rigore per il fallo di Ranocchia su Belotti, facendo eco a quanto dichiarato dalla società pochi mnuti prima. Il croato, però, ha parlato soprattutto della sfida che ha visto i granata venire raggiunti in pieno recupero dall'Inter: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene - ha sottolinato il tecnico granata - bravo Berisha in due occasioni ma abbiamo dominato tra occasioni create e il rigore non dato: potevamo chiuderlo sul 2-0 in nostro favore. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piccolo calo, anche perché in settimana alcuni ragazzi non erano stati bene, e abbiamo preso gol nel finale, come purtroppo spesso ci è accaduto. La nuova posizione di Pobega? Praet va più in profondità, mentre Pobega lega bene le due fasi: in allenamento lo abbiamo valutato positivamente, quindi lo faremo rigiocare in quella posizione anche nelle prossime gare. Sul gol del pareggio abbiamo commesso due errori: siamo ripartiti subito e non abbiamo protetto palla quando ci hanno pressato, dovevamo senz’altro fare meglio". I tifosi del Torino sperano presto di vedere la loro squadra lottare per traguardi più ambiziosi della salvezza, ma per Juric la strada è ancora lunga: "La crescita dei giocatori non si può mai conoscere fino in fondo - sottolinea il tecnico - ma stiamo ancora sbagliando tanti passaggi e dobbiamo continuare a lavorarci. Qualche passo avanti lo abbiamo fatto ma dobbiamo proseguire a migliorare. Siamo lontani anni luce dalle squadre che lottano per l’Europa: parlo di organizzazione, mercato ed altro ancora. Finora abbiamo fatto un grandissimo lavoro sul campo, è per questo che c’è la sensazione di aver sprecato tantissime occasioni in questo campionato. Ci mancano quelle piccole cose che ti permettono di avvicinarti alle squadre che lottano per un piazzamento europeo".