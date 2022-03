Torino-Inter, Buongiorno rivela l'assurda tesi di Guida

TORINO - Non è sempre vero che il trascorrere del tempo cancella i postumi della beffa. Anzi. Spesso è più difficile dare un colpo di spugna e ricominciare, soprattutto se la matrice della beffa stessa non è la sfortuna, ma l'errore umano. Domenica, uscendo dal campo dopo il pareggio subito allo scadere dall'Inter, lo scuro in volto dei giocatori del Toro raccontava tante cose, tutte negative. La rabbia per un gol subito quando i primi tre punti contro una big del campionato sembravano cosa fatta, e la collera per un rigore (Ranocchia su Belotti) che da evidente era stato derubricato a inesistente. Senza un motivo valido, guardando le immagini.

Le parole di Buongiorno Quando Alessandro Buongiorno si è presentato in zona mista, la delusione è parsa tangibile e ancora viva: «Siamo davvero molto rammaricati per non essere riusciti a chiudere il match con un meritato successo. Il Toro ha disputato una grandissima partita, il rammarico è grande: abbiamo buttato via due punti, dispiace davvero tantissimo», le parole del centrale prima di analizzare l'episodio da rigore: «L'arbitro non è sceso nei dettagli, ci ha detto che Ranocchia aveva preso la palla insieme con il piede di Belotti». Come se non fosse fallo! E comunque, alla moviola, anche questa tesi di Guida viene smentita: Ranocchia colpisce duramente il piede destro di Belotti, fa crollare il Gallo e solo in un secondo tempo sfiora a malapena il pallone. A Torino Channel, ancora Buongiorno: «C'è delusione anche per il pubblico, fa piacere rivedere lo stadio pieno e dispiace doppiamente per non aver portato a casa la vittoria».