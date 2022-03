Izzo-Juric, segnali di pace: forse è tornato Armandinho

TORINO - Passa per un integralista, Ivan Juric, ma forse lo è molto meno non solo di quel che appaia; anche di quanto lo siano in realtà certi suoi colleghi che sembrano magari più accomodanti e malleabili, però nella banalità delle parole di circostanza celano convinzioni dure a morire. Juric no: Juric dice pane al pane e vino al vino - ciò che pensa lui, chiaro, non la verità assoluta - nel bene come nel male, che parli dei giocatori che allena come del datore di lavoro che gli paga lo stipendio. Esprime concetti tranchant, a volte anche brutali, ma con una schiettezza talmente radicale che talora sfocia quasi nel candore. E poi sa cambiare idea, altro che talebano. Cambiare idea non significa per forza saperla poi mettere in pratica, tuttavia denota apertura mentale, capacità di mettersi in discussione se non proprio umiltà. Nelle convinzioni tattiche come nei rapporti umani.