Toro, Belotti record: 6 gol in 10 partite, 7 anni in doppia cifra

TORINO - Belotti non molla, anzi raddoppia. Chi pensa che la questione contratto finisca per fiaccare il Gallo e il suo rapporto con il Toro si sbaglia di grosso e non conosce quanto sia coriaceo il capitano, oggi più che mai davanti ad un bivio. Vuole innanzitutto - prima di decidere cosa fare, anche se forse ha le idee più chiare di quanto voglia lasciar intendere - entrare nella storia del Toro. In queste ultime dieci partite di campionato compreso il recupero con l’Atalanta, probabilmente le sue ultime da torinista, punta a segnare almeno sei gol per raggiungere la doppia cifra. Sino ad oggi ne ha realizzati solo quattro, anche per colpa delle lunghe assenze per infortunio, e rincorre questo traguardo che lo proietterebbe nella storia del club. Entrerebbe in doppia cifra realizzativa per sette stagioni consecutive, praticamente da quel 17 agosto del 2015 quando Urbano Cairo lo acquistò dal Palermo di Zamparini.

Il Gallo insegue il gol numero 96 con il Torino Solo Paolino Pulici è finora riuscito nell’impresa di raggiungere in granata la doppia cifra per sette anni di fila. Ma c’è di più: il Gallo, se riuscirà ad andare a bersaglio a Marassi, raggiungerà i 96 gol in campionato con la maglia granata in Serie A: come Francesco Graziani, il Gemello di Pupi. Gente che ha vinto lo scudetto e fatto sognare i tifosi. Attaccanti che ancora oggi vengono ricordati con affetto ma anche con tanto rimpianto. Il Gallo, nella testa di chi ama il Toro e da troppi anni si nutre quasi solo di delusioni, è uno dei pochissimi, se non l’unico, che possa in qualche modo essere accostato a quei due. Adesso, in una squadra nettamente inferiore, può raggiungere alcuni dei loro record e questo è tutto dire. I Gemelli del gol erano le punta di una formazione meravigliosa, composta da campioni e uomini veri.