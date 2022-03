Berisha non basta: al Toro serve un portiere di livello

Torino, priorità in porta

Lo dice il campo, le partite perse, i punti buttati via (anche) per colpa di chi sta a difendere la porta granata. E ci riferiamo ai tre portieri, anche a Gemello che non ha nessuna responsabilità se non quella di non essere considerato all’altezza della situazione. Dopo la buona partita disputata contro la Fiorentina sembrava che il Toro avesse trovato la soluzione su cui puntare per il futuro e, invece, il ragazzo non è stato più considerato. Probabilmente a questo punto viene da pensare che lo staff tecnico non lo consideri pronto per la Serie A: molto probabilmente il ragazzo a fine stagione sarà ceduto a un club di serie B - campionato dove non ha mai giocato - per essere impiegato con continuità.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport