Torino, Brekalo positivo al Covid: l'annuncio della Croazia

Aumentano nuovamente i casi di positività al Covid tra i calciatori. Dopo Lautaro Martinez e Pepe, ha contratto il virus anche il calciatore del Torino Josip Brekalo. Ad annunciarlo è stata la federazione croata, che attraverso una nota ufficiale ha reso noto che durante l'ultimo controllo "Brekalo è risultato positivo al virus SARS-CoV-2 prima del raduno e non competerà per l'imminente amichevole con la Slovenia in Qatar. A seconda degli sviluppi, alla fine sarà in competizione per la seconda partita a Doha, il 29 marzo contro la Bulgaria". Una brutta tegola per il Ct croato Dalic ma soprattutto per il tecnico del Torino Ivan Juric, chiamato a sfidare la Salernitana dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.