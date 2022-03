Torino, Ricci resta il top. Ma in B

TORINO - Per il momento non ha ancora conquistato il Toro, nonostante sia uno dei punti cardine del futuro. Ora Samuele Ricci è in ritiro con l'Under 21: è atteso dagli impegni contro Macedonia e Bosnia che varranno la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Quella di ieri, però, è stata una giornata speciale per un altro motivo: il centrocampista classe 2001 è stato infatti premiato come miglior giovane della Serie B della passata stagione, quella che gli ha permesso di affacciarsi al massimo campionato da protagonista con la maglia dell'Empoli. Un riconoscimento doveroso, per uno dei talenti più cristallini d'Italia: non è un caso che Roberto Mancini gli abbia fatto assaggiare l'azzurro dei grandi nello stage di fine gennaio. Ricci in questa fase sta sgomitando per trovare un posto da titolare nella mediana del Toro: Juric lo apprezza tantissimo, ma ancora non gli ha cucito l'abito perfetto. Lo farà a breve: da qui al termine del torneo il giovane pisano avrà più di un'occasione per mettersi in mostra, anche nell'ottica di poter diventare il fiore all'occhiello del prossimo anno. In Under 21, agli ordini del ct Nicolato, può trovare quello sbocco di minuti che al Toro non ha. Dopodiché tornerà al Filadelfia ancor più carico e determinato.