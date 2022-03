Torino, Mandragora: "Nadal e Casemiro i miei modelli"

È un Rolando Madragora senza veli quello che si è raccontato ai microfoni di Torino Channel durante il format "Quello che non tutti sanno di...". Il centrocampista granata rivela curiosità, gusti e aspirazioni personali. Ammette di essere un ragazzo responsabile, indicando questo come uno dei suoi principali pregi, ma sottolineando anche che è un tipo piuttosto testardo. Considera molto importante l’umiltà, apprezza l’intelligenza nei calciatori e la motivazione da parte degli allenatori. Concentrandosi poi sugli aspetti sportivi, il numero 38 del Torino ammette di avere un modello: il centrocampista brasiliano del Real Madrid Casemiro. Ma non è finita qui, perché Mandragora è un grande appassionato di tennis e apprezza molto Rafa Nadal.