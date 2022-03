Paolo Castellini compie 43 anni: gli auguri del Torino

È un giorno di festa per Paolo Castellini. L'ex difensore del Torino, infatti, compie oggi 43 anni. Nato a Brescia e cresciuto nelle giovanili della Cremonese, club con il quale ha esordito in Serie B, nell'estate del 2000 venne ingaggiato dal Torino.

Paolo Castellini e l'avventura al Torino

Il suo impatto al club granata fu subito importante e già nella prima stagione, sotto la guida di Camolese (iniziò la stagione Gigi Simoni) la squadra conquistò la Serie A classificandosi al primo posto della cadetteria. La stagione successiva, a 22 anni e 154 giorni, arrivò dunque il debutto nella massima serie (Udinese-Torino 2-2 del 26 agosto), mentre per il primo gol in Serie A bisognerà aspettare il recupero della prima giornata del campionato 2002-03, quando nel finale decise la sfida contro il Bologna. Castellini rimase al Toro fino al gennaio 2004, quando poi passò in prestito al Brescia prima di finale al Betis Siviglia, sua unica esperienza estera. Nella sua avventura in granata ha collezionato 106 presenze, e una rete appunto, tra campionato e coppe. Il club non lo ha dimenticato e nel giorno del suo compleanno gli ha voluto rivolgere un pensiero particolare: "Da tutto il Torino Football Club tanti auguri di buon compleanno!", si legge nella nota diramata dalla società piemontese.