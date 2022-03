Atalanta come l'Inter: chiede i tre punti a tavolino contro il Torino

ROMA - Anche l' Atalanta si rivolge al Collegio di Garanzia per chiedere il 3-0 a tavolino contro il Torino per la gara non disputata lo scorso 6 gennaio causa Covid. Il giudice sportivo di serie A aveva stabilito lo scorso 31 gennaio che il club granata, non presentatosi a Bergamo, non doveva essere sanzionato motivo "la mancata disputa della gara in oggetto" rimettendo alla Lega Serie A "i provvedimenti necessari relativi alla disputa della gara medesima". Decisione confermata anche dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc, il 25 febbraio .

Atalanta, stesso ricorso dell'Inter

Da qui il nuovo ricorso dell'Atalanta che chiede "di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l'Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.". Nei giorni scorsi un ricorso simile era stato presentato dall'Inter per la gara del 6 gennaio contro il Bologna non disputata perché la squadra rossoblù era in quarantena.