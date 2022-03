Clamoroso: l'audio Var di Toro-Inter. Massa: «Ha preso palla!»

TORINO - È il 13 marzo 2022: Torino-Inter è al minuto 36', sull'1-0, quando Belotti si libera in area e sta per battere a rete. Ranocchia lo contrasta, abbattendolo. L'arbitro Guida fa segno di rialzarsi, per lui non c'è fallo. Il fallo, invece, c'è ed è enorme, come chiariscono in maniera inequivocabile le immagini frontali: il piede sinistro del difensore nerazzurro colpisce il destro del capitano granata senza ombra di dubbio. E' palese, lampante, clamoroso. Ma c'è sempre qualcosa di più clamoroso, nel calcio italiano, figurarsi se di mezzo c'è il Toro. Ovviamente si prosegue al controllo Var e poi via, si riparte come se nulla fosse successo. Le immagini ci sono, sono limpide e prive di qualsiasi spazio per l'interpretazione, eppure Guida non concede la massima punizione. Adesso, grazie all'audio (mostrato dall'Aia stessa a Coverciano) che qui proponiamo, ovvero la discussione intercorsa tra l'arbitro in campo e Davide Massa, addetto a Var, sappiamo anche il motivo. Manca e mai l'avremo il perché: perché Massa a Guida dice «palla! palla! sì, ha preso palla, vai vai...», riferendosi all'intervento falloso di Ranocchia? Perché?