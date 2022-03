Torino, gli auguri a Gianluigi Lentini: "Buon compleanno"

TORINO - Compie oggi 53 anni Gianluigi Lentini, ex giocatore cresciuto nelle giovanili del Torino che lo ha omaggiato sui suoi profili social. Via Twitter i granata hanno fatto gli auguri all'ex giocatore che ha vestito la maglia del Torino in tre stagioni diverse lasciando il segno. Selezionato nel 1979 dai tecnici del settore giovanile del Torino con il quale fa il suo esordio in Serie A a 17 anni (23 novembre 1986). Il triennio 1989-1992 è il più prolifico sotto la Mole per l'ala nata a Carmagnola che colleziona 16 gol in 89 partite per poi trasferirsi, causa problemi finanziari della società, al Milan per 18 miliardi di lire. Con i rossoneri 13 gol in 63 partite. Lentini torna per la terza volta al Torino dal 1997 al 2000 (93 presenze e 6 gol) guidando i granata alla promozione in A nel 1999.