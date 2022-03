Zima, il Torino dopo la Repubblica Ceca

TORINO - Con le ultime quattro partite consecutive giocate con la Repubblica Ceca, oltretutto senza essere sostituito, il cammino di David Zima con la Nazionale lo ha portato a tagliare le 6 presenze totali. Un cammino intrapreso già prima che il Torino lo rilevasse dallo Slavia Praga per 6 milioni di euro. Zima ha infatti vestito per la prima volta la maglia della selezione ora allenata da Jaroslav Silhavy il 24 marzo del 2021, quando in Patria le sue qualità di centrale concentrato e arcigno nonostante la giovanissima età già stavano emergendo lampanti. Il ragazzo nato a Olomouc 21 anni fa ha fatto il suo esordio con la maglia dei vice campioni d’Europa nel ‘96 nel finale della sfida contro l’Estonia. Quindi ha giocato la ripresa dell’amichevole persa 4-0 contro l’Italia il 4 giugno successivo. Dopo una serie di convocazioni con allegata la panchina, Zima l’11 ottobre scorso è entrato in campo per la prima volta dall’inizio contro la Bielorussia e da lì non ne è più uscito (successivamente ha affrontato Estonia e di recente Svezia per le qualificazioni ai Mondiali - appuntamento fallito proprio dopo il ko ai supplementari contro gli scandinavi - e il Kuwait in amichevole). Ciò che nell’ultimo periodo gli è riuscito, cioè guadagnare il grado di inamovibile in Nazionale, adesso vuole si concretizzi anche con la squadra di club.