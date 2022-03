Torino, Pjaca al top nei test fisici: a Salerno potrebbe toccare a lui

TORINO - Pobega squalificato, Brekalo guarito dal Covid. Partiamo da queste certezze per capire il Toro che scenderà in campo a Salerno sabato sera in una partita che i giocatori di Juric, per mille motivi, non possono perdere. Classifica a parte (per il momento tranquilla ma continuando così...) ci vuole assolutamente un cambio di passo per dare un significato perlomeno decoroso ad una stagione che sembrava promettere spettacolo e che invece si è impantanata nelle sabbie mobili della precarietà. In questi giorni di duri allenamenti al Filadelfia, Marko Pjaca è risultato uno dei più in forma e questa è una buona notizia per Juric.

Brekalo ha da poco smaltito il Covid Il trequartista croato a Salerno dovrebbe scendere in campo dall’inizio e avrà l’ennesima occasione per convincere tecnico e dirigenti. Si sa che il giocatore è in prestito con diritto di riscatto e sino ad oggi non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore e scacciare i fantasmi del passato, sotto forma di problemi fisici. Ora - confermano i test atletici - è al top della forma e quindi da qui alla fine della stagione può fare bene. Oltretutto il giocatore piace a Juric che in estate lo ha voluto, anche se l’ex juventino è arrivato negli ultimi tre giorni del ritiro a Santa Cristina. Al suo fianco difficilmente Brekalo riuscirà espletare tutte le formalità del dopo Covid (molecolare e visita di idoneità sportiva) e anche se dovesse farcela non avrebbe nelle gambe il lavoro degli allenamenti. Nella migliore delle ipotesi andrà in panchina. A questo punto al tecnico granata restano diverse soluzioni.