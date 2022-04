Toro, parla Petrachi: "Con me Europa League e plusvalenze"

Una favola senza lieto fine. Ma pur sempre una favola, soprattutto se rapportata alle pagine scritte da predecessori e successori. Tra tutti gli acquisti operati sotto la gestione Urbano Cairo, infatti, quello di Gianluca Petrachi è stato forse il più fortunato, almeno in ottica di profitti societari. Perché, a sua volta, ha innescato un circolo virtuoso di movimenti sul mercato. L’ex direttore sportivo li ha sempre rivendicati e, a quasi tre anni dal suo burrascoso addio, li ha ribaditi una volta di più. «Ho impiegato dieci anni per portare il Torino a un livello diverso dall’autogestione: nei miei ultimi cinque o sei anni, addirittura, producemmo 200 milioni di plusvalenze e riuscimmo al contempo a qualificarci per l’Europa League – ha ricordato Petrachi in un’intervista a Il Mattino –. Tutto questo partendo dalla Serie B, con un ossatura composta da giocatori italiani, a cui unire alcuni stranieri che avrebbero portato un guadagno considerevole. E così è stato».