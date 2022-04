Toro, Vojvoda che voto! Di corsa alle 2 di notte per 40 minuti

TORINO - «È così come dico, va a correre di notte in un parco cittadino. L’ha già fatto per due notti, sempre uscendo di casa alle 2. E si mette a correre da solo, per una quarantina di minuti. Poi mi chiama, mi telefona mentre corre: così io gli tengo un po’ di compagnia e lui si gasa ancora di più. D’altra parte sapete bene che bravo ragazzo è Mergim, no? Io ne ho conosciuti davvero a bizzeffe, di giocatori. Con tanti di loro sono diventato amico, e quando dico amico, dico amico vero. Amiche anche le nostre famiglie, le nostre mogli. Amici anche dopo i loro trasferimenti in altre città. E amici pure dopo che hanno chiuso la carriera da calciatori. Ma ragazzi così... così... così speciali, così umanamente speciali come Mergim, credetemi, non ne ho trovati tanti in tutti questi anni, a parte le proverbiali eccezioni. Che davvero si contano sulle dita. Però Mergim resta unico: un ragazzo educatissimo e di un’umanità rara, di una sensibilità e generosità speciali, appunto».

Non ci volevamo credere. O meglio: ci abbiamo creduto subito, ma la storia restava ugualmente incredibile. E ci abbiamo creduto subito perché conosciamo da anni l’imprenditore albese di origini napoletane Mimmo Caruso. Persona seria, un professionista sempre molto attento a difendere, proteggere, aiutare tanti giocatori di Serie A (a Torino e non solo), collaborando con loro anche tra variegate attività commerciali. Dal momento che vive vicino ad Alba e lavora spesso anche a Torino, questo imprenditore dei settori del lusso gode da lustri della stima e dell’amicizia di numerosi calciatori innanzi tutto del Toro e della Juve (ma poi di anno in anno il “parco” cambia sempre un po’, dovendo seguire le dinamiche del calciomercato). Caruso cominciò una vita fa a frequentare Paolo Cannavaro a Napoli, quindi a Roma conobbe Lorenzo De Silvestri: «Due amici veri per sempre, famiglie comprese». Adesso, con Vojvoda così come con Rincon e altri, gli interessi in comune extra calcio (dai momenti di svago a svariate forme di investimenti, sino alla ricerca di appartamenti e al loro arredamento) «hanno decisamente lasciato spazio a rapporti innanzi tutto umanamente meravigliosi: ed è impossibile che non sia così, quando davanti hai ragazzi come Mergim».

Bene. Chiarito al lettore chi ci avesse telefonato ieri in tarda mattinata, veniamo alle corse notturne di Vojvoda: incredibili, comunque sia, anche se ci crediamo... «Ora vi mando qualche fotografia, via Whatsapp. Sono screenshot, immagini dello schermo del telefonino da me salvate e memorizzate durante le sue videochiamate dei giorni scorsi alle 2 di notte, una volta tornato a Torino dagli impegni con la Nazionale kosovara. Mi aveva pregato di aspettarlo sveglio, e ovviamente io mi sono subito messo a sua disposizione». Ma Mergim lo sa?, gli chiediamo non appena possiamo, interrompendo il suo flusso di parole estasiate, fin emozionate. «Certo che lo sa! Non solo, è anche contento di diffondere la sua storia nel modo giusto, visti i significati per lui molto alti e profondi». La domanda successiva è scontata: ovvero? «Insomma, è come se avesse formulato un voto. Noi cristiani lo definiremmo un fioretto. A Torino è tornato carico a mille, dopo il gol segnato col Kosovo nell’amichevole contro il Burkina Faso. Mi ha telefonato, ci siamo visti e mi ha spiegato tutto, le sue intenzioni: “Mimmo, sai che io sono musulmano. Il Ramadan sta per cominciare (in Italia, da oggi sino al 2 maggio, ndr) e io sento di dover compiere un sacrificio».

Oltre a nuove forme di beneficenza, un altro dovere di un buon musulmano, e al rispetto del digiuno totale, di giorno (o comunque il più possibile, a fronte di lavori quotidiani eccezionalmente duri e faticosi, o per superiori ragioni di salute). «Mergim mi ha spiegato che per un mese, a parte nei giorni di partita o quando è in ritiro», come ieri sera a Salerno, «vuole andare a correre tutte le notti da solo alle 2 in un parco di Torino per una quarantina di minuti, per consolidare anche così il suo equilibrio interiore. Nel contempo, migliorando anche la forma fisica: “Cosa che, oltretutto, non guasta mai con Juric!”, mi ha aggiunto ridendo». E perché proprio alle 2 di notte e non alle 7 del mattino, per esempio? «Perché, secondo lui, non sarebbe un sacrificio abbastanza tosto, significativo, importante». Nel corso del pomeriggio, Mimmo Caruso ci avrebbe poi contattati ancora un paio di volte: «Ho di nuovo parlato con Mergim, è davvero felice che voi di Tuttosport abbiate compreso la sua fatica, la sua fede, ma anche la sua gioia di vivere e la potenza del suo impegno. E che raccontiate sul giornale la sua bella storia». Incredibilmente vera, quanto veramente incredibile.