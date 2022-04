Toro, Milinkovic quarto stop. Berisha confermato anche contro Verdi

TORINO - La scelta è chiara, in porta anche contro la Salernitana degli ex Verdi e Bonazzoli il tecnico granata Juric darà fiducia a Berisha, quale titolare tra i pali della porta del Torino. C’è stato il tempo di insistere con Milinkovic-Savic, dopo che al buon girone d’andata disputato dal serbo ha fatto seguito un ritorno con errori prima perdonati, ma che poi gli sono stati fatali. L’albanese non rappresenta il futuro, se si pensa al titolare, ma è una alternativa spendibile in casi di necessità. E quello in cui si è trovato il Torino rientra appunto nei casi necessari. Perché anche grazie a una tenuta difensiva importante Milinkovic in questa stagione ha per un po’ di tempo nascosto limiti che però sono poi riemersi. Inducendo a riflessioni che sono maturate nella decisione di avvicendare i due portieri. Con Berisha che a Bologna aveva convinto e a Torino contro l’Inter assai aiutato a conquistare un punto, ma che pure a Genova contro i rossoblù aveva commesso una sciocchezza rinviando sui piedi di Izzo.