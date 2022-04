Il Grande Torino omaggiato dalla Salernitana

SALERNO - Questa sera (20:45) il Torino giocherà allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana in occasione della 31ª giornata di campionato e questa mattina si è svolta una cerimonia di commemorazione delle vittime di Superga. L’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan e la responsabile comunicazione e marketing, Mara Andria hanno accolto Alberto Barile (direttore operativo del Torino) presso lo stadio Vestuti per la commemorazione dinanzi alla lapide del giornalista salernitano Renato Casalbore e dei giocatori del Grande Torino che persero la vita il 4 maggio 1949. Il direttoe Barile ha ricevuto in omaggio delle foto che ritraevano il Grande Torino proprio sul campo dello stato Vestuti.