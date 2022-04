Torino, Berisha: "Contava solo vincere"

SALERNO - "Lo scontro finale con Ederson? Sto bene, adesso ho iniziato a sentire qualcosa di più, mi ha chiesto come sto anche il dottore, bene anche se ho preso una bella botta". Etrit Berisha, portiere del Torino, è intervenuto a Sky dopo la gara con la Salernitana: "Dopo la brutta gara di Genova, dove non siamo riusciti a fare il nostro calcio, oggi contava solo vincere. Già nello spogliatoio nel prepartita ho visto che tutti volevano dare qualcosa di più, contava solo vincere. Riscatto personale? Direi che sul gol del Genoa ci sono stati tanti errori. Oggi ci tenevo tanto a far bene per la squadra e vincere, tutti quanti abbiamo fatto meglio".