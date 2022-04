Torino, Juric: "Belotti? Lo vorrei anche il prossimo anno"

SALERNO - "In questo periodo a me la squadra è piaciuta tanto. Ha fatto grandissime partite, ci sta anche qualche brutta. Abbiamo perso punti tra tante situazioni, ma la squadra ha giocato bene. Oggi era importante mostrare carattere e vincere". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric, ai microfoni di Sky dopo la vittoria in casa della Salernitana: "Belotti? Penso che abbia reagito, questa è la realtà: per come vive il calcio e come si allena è un ragazzo splendido. Ha fatto prestazioni davvero belle in casa come se fosse molto motivato, fuori casa meno. Oggi si è presentato bene, ha dato battaglia, colpendo una traversa e conquistando il rigore. Vorrei Belotti il prossimo anno? Sì penso che abbiamo passato un po' di anni strani in cui si è allenato poco, ha fatto poche reti ed era poco convinto nel modo di giocare. Non ha fatto bene, anche lui doveva metterci del suo. Quest'anno è stato molto difficile, ha avuto due infortuni pesanti ma è un giocatore gorte. Non ho detto alla società che lo voglio, lui ha detto cosa vuole fare quest'anno, non si è promesso a nessuno, vuole vedere le situazioni. E' un ragazzo molto legato a società, città e tifosi. Ha detto che poi deciderà e rispetto quello che ha detto. Quando decide me lo dirà o darà un segnale, ma è un attacante forte. Berisha? Penso che Milinkovic-Savic abbia fatto benissimo. Dopo il Covid non è andato al massimo in 2-3 gare, ora gioca Berisha che stasera è stato perfetto. Sono contento dei nostri portieri".