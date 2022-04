Torino, a Belotti manca solo un gol per prendere Graziani

Esiste anche in trasferta, Belotti. All’Arechi il Gallo ha trasformato il primo rigore assegnato al Torino dopo 30 giornate (i granata erano l’unica squadra a bocca asciutta in Serie A). Il destro dal dischetto ha permesso al capitano di raggiungere quota 97 gol in campionato con la maglia torinista, a -1 dal secondo posto nella speciale graduatoria occupato da Ciccio Graziani, a cui nelle statistiche non è stato conteggiato un gol realizzato nella stagione 1973/1974 (conclusa con un bottino di 7 marcature, e non 6). A cancellare la doppietta di Belotti - e l’aggancio a Graziani - nel secondo tempo è stato il palo, il 16° legno nel campionato del Toro, al terzo posto nella classifica della sfortuna dopo Bologna e Napoli.