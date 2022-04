Le pagelle del Torino: Bremer e Berisha al top

Ecco le pagelle del Torino dopo il successo per 1-0 in casa della Salernitana .

SINGO 6 Tanta corsa, e questa volta anche qualche cross ben calibrato. Gli viene annullato un gol per fuorigico minimo. Al 90’ meglio pulire il pallone che tentare un dribbling, come incautamente fa.

BUONGIORNO 6.5 Qualche anticipo è di scuola Bremer. Per applicazione, come sempre, è tra i granata più affidabili. Prende una testata terrificante da Djuric : è costretto a un’ampia fasciatura, ma stringe i denti. Rodriguez (44’ st) ng.

MANDRAGORA 6 Si alterna con Ricci nella distribuzione del gioco: qualche volta soffre la pressione di Ederson, ma la sua prestazione è comunque discreta. A 5’ dalla fine spreca il raddoppio.

VOJVODA 6.5 Ha il merito di centrare il cross che porta al rigore per il Toro. Buona prova, come spesso nel ruolo di esterno di fascia sinistra.

LUKIC 6 Si divide tra la posizione di mezzala aggiunta e quella di trequartista: lavoro assolto grazie a una riconosciuta sagacia tattica.

PJACA 5.5 Si accende al 14’, ma il suo tiro è centrale: procede a intermittenza. Brekalo (22’ st) 5.5 Fiaccato dal lungo stop per Covid.

BELOTTI 7 Realizza il primo rigore assegnato in campionato al Toro dopo che l’arbitro concede la ribattuta del penalty. Sale a quota 5 in questa Serie A, mantenendo nel mirino la settima stagione in doppia cifra, con il Toro. Giusto il giallo ricevuto per un duro intervento su Ederson. Nel recupero coglie il palo (nella circostanza c’è una lieve deviazione di Sepe non ravvisata dall’arbitro).

ALL. JURIC 6 Una vittoria utile a ridare un po’ di entusiasmo al finale di stagione granata. Oltre a Ricci, avrebbe tempo e modo per testare pure Seck.