Toro, Juric studia la capolista: in tribuna per Milan-Bologna

TORINO - Oggi parte l’operazione Milan. Anzi, è cominciata ieri sera con Ivan Juric a San Siro spettatore interessatissimo della partita tra i rossoneri e il Bologna. Domenica, infatti, al Grande Torino (ore 20.45) è attesa la capolista. Una partita importante che arriva dopo il successo di Salerno. Importante perché la squadra granata, contro una grande del campionato, non ha mai vinto. Ultimamente è stato sfiorato il successo con l’Inter ma nei minuti di recupero - dopo il clamoroso rigore negato a Belotti - arrivò il pari nerazzurro per una delle solite disattenzioni della difesa. La formazione di Pioli, prima in classifica, è quindi l’avversario giusto che arriva al momento giusto per sfatare il tabù delle big. Un’occasione da sfruttare per dare un significato extra alla stagione. Come ha detto il tecnico croato da qui al termine del campionato vuole bel gioco e punti.