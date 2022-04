Torino, è tornato Praet: speranza al Fila

TORINO - Sul comodino di ogni tifoso granata c'è la sua foto. Dennis Praet , fino all'allenamento di venerdì 11 febbraio , era stato un simbolo supremo della qualità del gioco del Toro . Ha compreso da subito il calcio di Juric , calandosi nel contesto con efficacia inaspettata. Conquistandosi un posto sulla trequarti davvero difficile da sfilargli via. Ci voleva un grave infortunio per poterlo togliere dal campo, non certo la concorrenza nel reparto. Così è andata: la frattura parziale del quinto metatarso del piede destro gli ha presentato un conto molto salato, facendogli saltare praticamente l'intero girone di ritorno.

Senza di lui il Toro ha vinto solo con la Salernitana

Non è un caso, poi, che con Praet in campo il Toro abbia ottenuto nove delle dieci vittorie stagionali in campionato. Da quando il belga non è a disposizione il passo dei granata è cambiato: dalla sfida col Venezia, la prima senza l'estro del giocatore di proprietà del Leicester, Juric ha colto la sola vittoria contro la Salernitana. Senza Praet, il Toro ha faticato terribilmente sia a legare coi reparti che ad innescare la punta centrale. I risultati, in questo senso, sono il ritratto più fedele della mancanza di qualcosa [...]