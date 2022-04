Torino: Djidji ancora out, Ricci recuperato per il Milan

Dal Fila provengono due notizie: una buona e una cattiva. Il boccone amaro è la sicura assenza di Djidji per la sfida di dopodomani: il difensore è ancora molto indietro e non riuscirà a essere della partita. Per lui mirino puntato sull'incrocio contro la Lazio della settimana prossima. Il cioccolatino per Juric, invece, è il recupero di Ricci, che già da mercoledì si allena col gruppo dopo aver smaltito il sovraccarico al tibiale posteriore. La gara giocata da titolare a Salerno gli ha dato fiducia, consegnando al Toro un giocatore che ormai si può considerare pienamente inserito nel contesto tattico. Col Milan è destinato alla panchina, anche per via del rientro di Pobega, ma può diventare una carta preziosa a gara in corso. Nella ripresa la lucidità palla al piede di Ricci può diventare l'arma perfetta per cercare di domare il Diavolo.