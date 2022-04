Torino-Milan, tifoserie vicine? Ecco le contromisure

TORINO - Uno spettacolo nello spettacolo. L'auspicio in vista del fischio d'inizio di Torino-Milan, pur non esente da insidie, ha questa volta e finalmente solide fondamenta. Il primo spettacolo, ovviamente, vuole essere quello tecnico: da una parte i rossoneri in piena lotta per lo scudetto, dall'altra i granata che contro le cosiddette grandi hanno fatto vedere in stagione il miglior potenziale. Rimasto tale a causa di risultati che, a dispetto delle prestazioni, non hanno mai premiato i ragazzi di Juric. Ma anche l'ultimo periodo, piuttosto fiacco a dire il vero, ha confermato l'andamento, con i granata che di fronte all'Inter si sono ringalluzziti e hanno mancato l'appuntamento con i tre punti più che altro per le incomprensibili sviste arbitrali del tandem Guida-Massa.