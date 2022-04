Torino-Milan: Buongiorno ci crede, Rodriguez lo insidia

TORINO - Sarà un Toro libero di testa, a maggior ragione dopo i tre punti liberatori di Salerno. Non è un dettaglio, quando affronti una big nelle ultime curve della stagione. La salvezza è in cassaforte, l'Europa purtroppo per i granata è ormai irraggiungibile, per cui a Belotti e compagni rimane l'esame delle grandi squadre. […] Testa rivolta al Milan. La squadra ieri si è allenata al Filadelfia (seduta prevalentemente tattica, in parte anche davanti ai video dei rossoneri), scendendo in campo intorno alle ore 19 e iniziando così a prendere confidenza con l'orario serale del match.