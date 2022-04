Torino-Milan: Ricci e Tonali, sguardi azzurri

MILANO - La testa è... azzurra. Questa sera Torino-Milan metterà - potrebbe mettere... - di fronte i registi del futuro, entrambi italiani, entrambi già colonne delle rispettive nazionali. Samuele Ricci, cervello dell’Under 21 di Nicolato, infatti, stasera potrebbe giocare dal primo minuto in virtù dell’infortunio muscolare che ha messo ko Mandragora (altro regista di sangue azzurro) e si troverà di fronte Sandro Tonali, ormai promosso a pieno regime da Mancini nella nazionale maggiore - 90 minuti in campo nell’inutile vittoria in Turchia dopo la grande delusione Mondiale - e leader del centrocampo rossonero dove ha ormai superato nelle gerarchie di Pioli sia Bennacer che Kessie.