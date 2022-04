Torino-Milan, che intrecci di mercato

MILANO - Milan e Torino, negli ultimi anni, hanno alimentato diverse notizie di mercato per ciò che concerne il centrocampo. Alcune sono andate in porto, altre invece sono stati dei tormentoni ciclici che non hanno trovato una conclusione effettiva. L’ultima trattativa che le due società hanno imbastito è quella di Tommaso Pobega. Il centrocampista è arrivato in estate al Toro con la formula del prestito secco, con il Milan che non ha voluto dare opzioni d’acquisto ai granata anche se il ds Vagnati ha provato e sta provando in tutti i modi a far cambiare idea a Paolo Maldini e Ricky Massara, che sono molto contenti della crescita che Pobega ha avuto sotto la guida di Ivan Juric, che lo ha plasmato sia come centrocampista interno (soluzione che Pioli aveva provato in estate durante il ritiro) sia come trequartista. Il suo nome sarà molto caldo nel corso dell’estate, anche se il Milan ha bisogno di Pobega sia per un discorso tecnico sia per la questione delle liste, visto che Tommaso è un giocatore prodotto dal settore giovanile milanista. Pobega come contropartita per Bremer potrebbe essere una tentazione importante per il Milan, ma per quel ruolo la società rossonera ha in Sven Botman il suo obiettivo primario [...]