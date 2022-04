Torino, amarcord Cairo-Ventura: "Di nuovo insieme"

TORINO - Si sono gustati un bel Torino, capace di bloccare sullo 0-0 il Milan capolista. Il presidente Urbano Cairo e il suo ex tecnico Gian Piero Ventura hanno assistito insieme alla gara , seduti fianco a fianco. Un amarcord che è stato celebrato su Instagram dal patron granata: "Finalmente abbiamo visto una partita del Toro insieme: un gran bel Toro! Caro Mister, grazie per i 5 anni belli passati insieme al Toro".

Cinque anni insieme

Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nel 2011, quando il tecnico ligure arrivò in panchina nel campionato cadetto e portò il Torino alla promozione in Serie A. Lì rimase nei quattro anni successivi, fino a quando accettò l'incarico da commissario tecnico dell'Italia.