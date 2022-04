Torino, si ferma Warming

TORINO- Dopo il pari interno contro il Milan, è ripresa la preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della sfida contro la Lazio di sabato prossimo. Lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita contro i rossoneri, sessione tecnica per gli altri elementi a disposizione. Lavoro personalizzato, ciascuno secondo i propri programmi, per Djidji, Edera, Praet, Sanabria e Zaza. Gli accertamenti strumentali eseguiti su Warming hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas: la prognosi verrà valutata in base all'evoluzione clinica dell'infortunio.