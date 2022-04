Toro, Izzo applaude la difesa "E grazie al tifo magico"

I granata, il giorno dopo, sui social. E in tutti c’è soddisfazione per il risultato e il gioco espresso contro il Milan. Armando Izzo non dimentica i tifosi e sottolinea la forza della difesa. «Ancora una partita senza prendere gol, continuiamo con questa solidità. Un ringraziamento ai nostri tifosi che hanno creato un’atmosfera magica e sono stati straordinari come sempre». Anche Alessandro Buongiorno sottolinea l’importanza della prestazione e il lavoro di tutta la squadra. «Un’altra bellissima prova di forza di questo gruppo». Al suo pensiero social si aggiunge quello di Sasa Lukic, sempre più protagonista in questo Toro di Juric, giocatore di spessore, metronomo del centrocampo granata. «Una bellissima serata, peccato che non siamo riusciti a vincere. Sempre forza Toro».