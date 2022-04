Toro: Belotti, preferisci la Fiorentina?

TORINO - Cairo sfoglia la margherita, Belotti la Viola. Per prima cosa, la notizia. La Fiorentina si è (re)iscritta al club del Gallo. Non il Gallo Nero del del Chianti: il pennuto granata. E così si apre un nuovo scenario per il centravanti del Toro: pasta di capitano in scadenza, con tutti i suoi dubbi nel tubetto (copia e incolla dal vocabolario: disillusione, improvviso e spiacevole contatto con una realtà diversa da quella immaginata; dinamiche non nuove alla corte di Cairo). Ultimo ipse dixit, Juric giorni fa: «Il prossimo anno mi piacerebbe averlo ancora con me. Andrea è un ragazzo esemplare, è forte, è un top. A fine campionato valuterà ciò che sarà meglio per lui, come da patti di inizio stagione. Comunque per ora non si è promesso a nessuno». Cairo non era riuscito a fargli rinnovare il contratto a tempo debito. Dal Torino in autunno erano poi fuoriuscite indiscrezioni su offerte rialzate sino a 3,6 milioni netti a stagione per 4 anni, comprensivi anche di un milione secco alla firma a mo’ di premio. Niente: un muro. Il succo del Gallo, con la moglie Giorgia al fianco, per scelta legittima onnipresente nelle chiacchierate: non è solo è un mero fatto di soldi.