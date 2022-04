Toro-Real Madrid 2-0: 30 anni fa. Lentini esclusivo: "La notte della vita"

«Il primo che mi viene in mente? Noi nello spogliatoio nell’attesa, snervante, di scendere in campo. Sentiamo, fuori, il Delle Alpi che freme e tambureggia, strapieno. Il rumore della Maratona. Ognuno prova a gestire la tensione come meglio riesce: c’è chi si guarda le scarpe, chi fa esercizi con i muscoli facciali... Il tutto in un silenzio assoluto. A un certo punto Pasquale ( Bruno , e chi se no, ndr) sente il rumore di un phon, strabuzza gli occhi ed esclama: “Ma chiccazz è che sta usando il phon mo’?”. È venuto verso i bagni e c’ero io che mi stavo aggiustando i capelli. Mi fa l’imitazione ancora adesso».

Ecco, proviamo a rimetterli un po’ insieme, questi flash, anche se non necessariamente in ordine. Le emozioni del resto non si possono catalogare come in un archivio.

Partivate sotto 2-1: nell’andata a Madrid, il gol di Casagrande («bravo Policano, ma bella cavolata Buyo, diciamolo») era stato ribaltato da Hagi e Hierro.

«L’altra sera ho guardato Real-Chelsea, e il Bernabeu mi sembrava un salotto. Quando ci siamo andati noi era una specie d’inferno. Esagitati in tutti i settori. Intanto arriviamo col pullman e, mentre stiamo per entrare nello stadio, bum, una bottiglia piena spacca il finestrino, cadendo proprio tra me e Pasquale: non vi dico come ci siamo guardati. Poi, percorrendo il tunnel che ci porta in campo, ci ritroviamo tutti i giocatori del Real che si aggrappano alla grata separatoria e ce ne urlano di ogni: insulti, versacci, gesti intimidatori. Il fatto è che noi non ci intimidiamo. Col cavolo la intimidivi la nostra squadra, il nostro gruppo. Altrimenti, in quell’ambientino, ce ne avrebbero fatti 4 o 5 in fretta e sarebbe finita subito».

E invece. Ritorno. Stavolta la bolgia è per voi.

«Mi vengono i brividi ancora adesso. Una carica bestiale. Oggi non possiamo fallire, ci diciamo mentre ci guardiamo attorno. In quelle situazioni esce il carattere: o dai di più, o te la fai addosso».

[…]

Tornerà più un Toro Real, Lentini?

«Guardo e seguo poco, qualche partita, come proprio Toro-Milan: granata tosti. Con Juric mi pare sia tornata una squadra che se la gioca sempre, senza paura. Ma per tornare a certi livelli bisognerebbe investire, costruire. Avere uno stadio di proprietà. Creare un centro sportivo, come Zingonia, per raggruppare tutte le giovanili. Questa cosa che la Primavera gioca a Biella, io boh: mi sembra incredibile. E poi il Filadelfia blindato ai tifosi, mah. Il Museo in periferia, ma dai: hai la storia su cui far leva, la passione della piazza: non sei un Chievo, voglio dire. Ci dovresti guadagnare perfino dei soldi, con la storia granata. Autofinanziarti. Creando qualcosa di unico, di antico, di nuovo. Di nuovo Toro».

